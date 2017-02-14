إعداد: بداح العنزي

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أوضح مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي أن اي زيادة في الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية أو الانتفاع بمرافقها مرهونة بعدم تحميل المواطن اي عبء مالي، مؤكدا أن المقترح لايزال يخضع للتدقيق والدراسة.

وشدد المنفوحي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بحضور رؤساء قطاعات الجهاز التنفيذي وعدد من مديري الإدارات على سرعة الانتهاء من تحديث اللوائح المنظمة الخاصة بقانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 من قبل اللجنة المختصة، داعيا إلى تسهيل لائحة البناء وأهمية الأخذ بجميع الملاحظات لتلافي سلبيات اللائحة الحالية وبيروقراطية الإجراءات الخاصة بها، لافتا الى ضرورة وضع اللوائح الجديدة واستحداث القائم منها بشكل محكم، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي أمامه فرصة ذهبية لإجراء التعديل اللازم ومعالجة الكثير من السلبيات سواء ما يتعلق بلائحة البناء ومواقف السيارات الذكية وبقية اللوائح لدعم قانون البلدية.

وحث رؤساء قطاعات شؤون المحافظات بالعمل على اتخاذ إجراءات فاعلة اتجاه مخالفات البناء في السكن الخاص، مشددا على أن مسؤوليتكم تفعيل الجانب الرقابي والعمل على سرعة ازالة تلك المخالفات التي صدرت بها أحكام قضائية نهائية، مطالبا بسرعة الرد على أسئلة واقتراحات اعضاء مجلسي الأمة والبلدي، والأخذ بالاعتبار أن لها مددا قانونية يجب الالتزام بها.

وأثنى على مبادرة م. فيصل الجهيم من قطاع المشاريع الخاصة بمشروع تطوير شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية بتحويله الى متنفس سياحي على غرار سوق المباركية من خلال منع دخول السيارات، مؤكدا أن البلدية تدعم مثل هذه المبادرات لإفساح المجال لإبداعات الطاقات الوطنية، وقد تم رصد ميزانية المشروع وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيقه على أرض الواقع، لافتا الى أن اللجنة باركت تنفيذ المشروع ونأمل افتتاحه في العام المقبل.