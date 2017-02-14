بداح العنزي

كشف النائب عبدالله فهاد ان اقتراحه الخاص بتعديل قانون البلدية 33/2016 والذي أقرته اللجنة التشريعية تضمن تحديد 6 دوائر لانتخابات المجلس البلدي، بعد اضافة محافظة مبارك الكبير مع اجراء توزيع للأعضاء حيث يكون لكل محافظة عضوان باستثناء محافظتي الجهراء ومبارك الكبير عضو واحدا لكل محافظة.

وقال فهاد ان تقسيم الدوائر الانتخابية يعد من أهم عناصر عدالة النظام الانتخابي في اي دولة بهدف تنظيم سير العملية الانتخابية لتحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الدوائر مما يدفع العضو لاحقا الى الالتفات للتنمية بشكل عام، مشيرا الى ان التعديلات تضمنت اضافة مادتين الى القانون لتحقيق العدالة بين المحافظات في عدد ـ يمثل كل محافظة ـ من الأعضاء نسبة لعدد السكان وكذلك عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية، حيث نص على نظام التمثيل النسبي لعدد الناخبين في كل محافظة وهو عدد متغير بحيث يتم تحديد عدد المقاعد لكل محافظة وفقا لعدد الناخبين ونسبتهم عند الدعوة لكل انتخابات.