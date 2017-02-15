بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق طوارئ فرع بلدية محافظة حولي بالعديد من الإنجازات لعام 2016 تمثلت في التفتيش على المحلات والأسواق المركزية وإزالة الإعلانات والتعديات على أملاك الدولة إلى جانب الشكاوى الهاتفية والتي أسفرت عن إتلاف 23 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 1574 مخالفة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي رياض الربيع إزالة 3832 إعلانا من الشوارع والميادين، إلى جانب غلق 43 محلا، مشيرا الى ان المخالفات التي تم تحريرها قد بلغت 1572 مخالفة تنوعت بين 1273 للمحلات ولائحة الأغذية، و152 مخالفة للائحة الإعلانات، و46 مخالفة بائع متجول، و86 مخالفة استغلال الرصيف العام، و17 مخالفة إقامة أعمال بناء قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.

وأشاد الربيع بدور فريق الطوارئ للحد من التعديات على أملاك الدولة والمخالفات العقارية، حيث قام الفريق بالكشف على 168 شكوى خاصة بالمواطنين والمقيمين، وتحرير 96 إنذارا لتعديات على أملاك الدولة، و34 إنذارا لتجاوزات عقارية إلى جانب إزالة 52 تعديا على أملاك الدولة، وتحرير 17 مخالفة لعقارات أقاموا أعمال بناء قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، مشددا على أصحاب المحلات التأكد من تواريخ صلاحية المواد الغذائية وتراخيص المحلات والشهادات الصحية لدى العاملين لتجنبهم الغرامة.