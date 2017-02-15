بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق طوارئ فرع بلدية مبارك الكبير بجولة على منطقة صبحان الصناعية والكشف على مصانع المواد الغذائية والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 6 أطنان من المواد الغذائية.

وبدورها أوضحت مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م. سامية العنزي انه تم رفع حالة الاستنفار بالفرع وتكثيف الحملات التفتيشية من قبل الأجهزة الرقابية بالمحافظة بناء على توجيهات رئيس قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل صادق الجمعة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي يتم توزيعها على المستهلكين.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية مبارك الكبير ناصر الهاجري ان مفتشي الفريق يعملون على قدم وساق لرصد اي مخالفة لاسيما الأغذية، لافتا إلى ان الحملات التي ينفذها المفتشون مستمرة وعلى مدار الساعة.

وأضاف الهاجري أنه خلال حملة ميدانية على أحد المصانع تم ضبط ومصادرة 6 أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية حيث تضمنت مواد أولية لصناعة الخبز إلى جانب تحرير مخالفات اشتملت على مخالفة تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية ومحضر اتلاف وتم إتلافها بالكامل بمردم النفايات.

وحذر أصحاب المصانع بمراجعة تواريخ المواد الغذائية التي بحوزتهم للتأكد من الصلاحية وإتلافها قبل استكشافها من قبل الجهات الرقابية والذي يعرضهم للمساءلة القانونية.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبلدية الكويت وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.

ترأس الجولة رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري، حربي اللميع مشرف نوبة أ، طارق يوسف مفتش أول أغذية، والمفتشان الحميدي العدواني، سعود العجران. ​