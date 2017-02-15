بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن توجيه ضربة جديدة لتجار المواد الغذائية الفاسدة والتي قامت بها مراقبة الاغذية والاسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية التابعة بفرع بلدية محافظة العاصمة وذلك خلال رصدها لمخزن للمواد الغذائية بمنطقة الشويخ والذي تمت مداهمته على الفور مسفرة عن مصادرة وإتلاف 17 طنا من المواد الغذائية الفاسدة.

وفي هذا السياق أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار ان الاجهزة الرقابية بفرع المحافظة تنفذ حملات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق بناء على تعليمات مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي وتوجيهات مباشرة لرئيس قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل صادق. وبدورها أوضحت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري أنه تم وضع خطة عمل ميدانية لتكثيف الحملات على المخازن بمنطقتي الشويخ والري للتأكد من المواد الغذائية قبل ترويجها على المستهلكين، مؤكدة على أن الإدارة العليا بالبلدية تتابع حملات الادارة متابعة حثيثة وعن كثب وذلك على اثر الضبطيات التي تقوم بها مراقبة الاغذية والاسواق للمواد الغذائية الفاسدة وإتلافها قبل ترويجها على المواطنين والمقيمين والتي تؤكد للجميع بأن مفتشي المراقبة حملوا على عاتقهم صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. ومن جانبه ذكر مراقب عام الاغذية والاسواق نصار بن لامي أن المداهمة التي نفذها مركز شبرة الشويخ والتي انطلقت أمس في الرابعة عصرا واستمرت حتى منتصف الليل مسفرة عن مصادرة وإتلاف 17 طنا من المواد الغذائية الفاسدة إلى جانب تحرير العديد من المخالفات تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا وقرارات اتلاف وتم اتلاف الكمية.

وحذر بن لامي أصحاب المحلات والمخازن بمراجعة تواريخ وصلاحيات المواد الغذائية وفي حال وجود أى كمية منتهية الصلاحية على الفور التوجه لمركز البلدية حيث ستقوم البلدية بإتلافها بدلا من وجودها واستكشافها من قبل مفتشي البلدية ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية، لافتة إلى أنه سوف يطبق القانون بحزم على المخالفين.

تجدر الاشارة بانه شارك في المداهمة مراقب عام الاغذية والاسواق نصار بن لامي ورئيس مركز شبرة الشويخ ناصر الوزان والمفتشين وحامد أبو الحسن وأنور العازمي.