إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولة تفتيشية قامت بها النوبتان (أ) و(ب)، وتركزت الجولة على منطقة سوق المباركية والشويخ، حيث أسفرت عن تحرير 51 محضر مخالفة.

وفي هذا السياق، صرحت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة العاصمة إيمان الكندري بأن الجولة التفتيشية أسفرت عن تحرير 51 مخالفة تنوعت بين فتح ملف بترخيص صحي منتهٍ وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة، وتداول المواد الغذائية الفاسدة، وإضافة مساحة قبل الحصول على ترخيص من البلدية، وتداول المواد الغذائية قبل الحصول على الشهادة الصحية.

وقد ترأس الجولة مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري، ومراقب الأغذية والأسواق نصار بن لامي، ومشرف النوبة (أ) سلمان العتيبي، ومسؤول مركز الشبرة ناصر الوزان بكل من النوبتين (أ) و(ب)، ومن العلاقات العامة صالح السويلم.

ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين بعدم التردد في التواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي للبلدية kuwmun@ أو الاتصال عبر الخط الساخن (1844448) في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة تخص العمل البلدي.