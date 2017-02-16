توجيه 123 إنذاراً لمخيمات مخالفة في «الفروانية» و53 في «الأحمدي»

إعداد: بداح العنزي

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أعلنت البلدية أنها أزالت 348 مخيما مخالفا لقوانين ولوائح البلدية منذ بداية موسم التخييم الحالي في الأول من نوفمبر 2016، حتى يناير الماضي.

وقالت البلدية في تقرير صحافي أمس انها وجهت 424 إنذارا لمخيمات مخالفة منذ بداية موسم التخييم في محافظة الجهراء فيما وجهت 123 إنذارا لمخيمات مخالفة في محافظة الفروانية و53 إنذارا لمخيمات مخالفة في محافظة الأحمدي.

وأوضحت أن عدد المخيمات المرخصة من قبل البلدية لموسم 2016/2017 بلغ 1222 مخيما، مؤكدة حرص البلدية على توفير خدماتها في أماكن التخييم من توزيع حاويات ومتابعة المخيمات والتأكد من وجود تراخيص بشكل دوري.

وأشارت البلدية إلى تحرير 56 مخالفة من قبل مفتشي محافظتي الجهراء والأحمدي للبقالات وأماكن التأجير للدراجات النارية في البر داعية جميع مرتادي البر بالالتزام التام لقوانين وأنظمة البلدية.

ودعت إدارة العلاقات العامة جميع مرتادي البر الى الالتزام التام بقوانين وأنظمة البلدية، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى الرجاء عدم التردد بالاتصال بالـــرقم (184448) أو التواصــل عبــــر مواقــع التواصل الاجتماعي @kuwmun