إعداد: بداح العنزي

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أعلنت البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير لعام 2016، والتي أسفرت عن إنجاز 7697 معاملة منها إصدار 1805 شهادات أوصاف والكشف على 439 محلا تجاريا.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ثامر المطيري أن الإدارة أنجزت خلال عام 2016 العديد من المعاملات حيث قامت بإصدار وإنهاء 7697 معاملة حيث اشتملت على إصدار 1805 شهادات أوصاف، 590 استلام حدود، 875 إنهاء إشراف، 548 توكيل مقاول، 721 إيصال تيار كهربائي، 67 تقوية تيار كهربائي، 759 تعهد إشراف، عدد 869 طلب إضافة بناء، عدد 202 تعديل رخصة، 52 تجديد الرخص الزراعية والمظلات، 31 ترخيص جديد، 60 محضر مخالفة، 145 إنذارا، 106 شكاوى، 100 تقرير، 19 ترخيص حضانة، 493 الكشف على محال تجارية، 26 بناء قائما غير مرخص، 58 بيان عدم تجاوز حدود، 30 ترميما عاما للعقار، 27 تعهد إشراف هدم، عدد 15 مطابقة مخطط، عدد 76 كتابا لوزارة الأشغال صرف صحي، 3 معاملات تحديد مواقف سيارات، 46 كتاب قطع تيار كهربائي، 13 كتابا لإدارة المساحة، 7 معاملات تجديد رخصة و1 إثبات حالة.



وتابع المطيري أن الإيرادات التي تم تحصيلها من قبل إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير لعام 2016 بلغت 34780 دينارا.