كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بشن حملة لرصد جميع التعديات على أملاك الدولة وبالأخص التعديات التي تستغل استغلالا تجاريا قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، والتي أسفرت عن إزالة 16 مقهى مخالفاً في منطقة السالمية .

وفي هذا السياق أوضح مدير فرع بلدية محافظة حولي فلاح الشمري، بأن الحملة جاءت بناء على الخطة التي وضعتها البلدية والتي تهدف إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي في كافة أنحاء المحافظة وللتأكد من تراخيصها والحد من مخالفات المقاهي التي تعج بها المحافظة وبالأخص المحلات التي تقوم باستغلال المساحات استغلالاً تجارياً قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية .

وبدورة أشار رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع إلى أن المفتشين حريصين كل الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين،مبينا بأنه سيتم التعامل مع الجميع من غير تهاون في تطبيق القانون على المخالفين للوائح وأنظمة البلدية .

وفي الختام دعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت المواطنين والمقيمين بعدم التردد في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدية الاتصال بالخط الساخن 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@ و الذي يعمل على مدار الساعة حيث سيتم العامل معها مباشرة وفقا للوائح و أنظمة التي تشرعها البلدية .

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