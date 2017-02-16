قال رئيس المجلس البلدي، مهلهل الخالد، اليوم الخميس، إنه تمت مناقشة موضوع لجان المجلس التي ليس فيها نصاب وتوزيع مواضيعها ومعاملاتها إلى اللجان الأخرى.

وأكد الخالد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع تشاوري مع أعضاء المجلس حرص الأعضاء على إنجاز جميع المعاملات وإعطاء الأولوية للمعاملات الحكومية، مشيرا إلى مواصلة اللجان أعمالها سواء في وقت الإجازة أو بعدها.

وكان المجلس البلدي وافق في جلسته غير العادية المنعقدة في 28 ديسمبر الماضي على طلب إجازة للمجلس بدأت في الثاني من يناير الماضي إلى 21 فبراير الجاري.

وينص قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 في المادة رقم (13) في فقرتها الثانية على انه "يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية" حيث ترشح خمسة من اعضاء المجلس البلدي لانتخابات مجلس الأمة 2016.