إعداد: بداح العنزي

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انتهى الاجتماع التنسيقي الذي عقده رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد مع الأعضاء الى تحديد الدعوة لعقد جلسة غير عادية الاثنين المقبل والتأكيد على عدم تأخير المعاملات وخاصة الحكومية المتعلقة بالمشاريع الكبرى واعطائها صفة الأولوية في الإنجاز.

وقال الخالد بعد نهاية الاجتماع الذي حضره 8 أعضاء انه تم بحث مشكلة تعطل أعمال اللجان وذلك بسبب فقدان النصاب حيث تم التأكيد على احالة المعاملات الخاصة بلجنتي الجهراء والفروانية الى بقية اللجان العاملة بحيث تدرج معاملات الجهراء في لجنة العاصمة تمهيدا لدراستها وكذلك الحال الى لجنة محافظة الفروانية.

واضاف ان لجان المجلس ستعقد اجتماعاتها خلال العطلة الرسمية الحالية وستتم دعوة اعضاء اللجان والجهات المعنية لحضور تلك الاجتماعات واتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها للمجلس لاقرارها خاصة ان المجلس سيواصل اجتماعاته لاحقا.