إعداد: بداح العنزي

[email protected]

كشفت إدارة العلاقات العامة عن الانجازات التي قامت بها كل من مراقبة الاغذية والأسواق ومراقبة المحلات والإعلانات في إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع محافظة العاصمة على مدار عام 2016 حيث أسفرت عن اغلاق 135 محلا من قبل مراقبة الاغذية والأسواق.

وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري أن الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها من قبل المراقبات على مدار العام جاءت بناء على تعليمات مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م. عمار العمار بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المركزية والمطاعم والمحلات للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور.

وذكرت الكندري أن الحملات التفتيشية استمرت خلال ساعات العمل الرسمي وبعده من قبل مفتشي المراقبات بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة مسفرة عن الكشف على 5597 محلا والتي تمثلت في 5029 محلا تم الكشف عليها من قبل مراقبة الأغذية والأسواق و568 من قبل مراقبة المحلات والإعلانات، مؤكدة أن مراقبة المحلات والإعلانات قامت برفع وإزالة 2367 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين إلى جانب تحرير 728 مخالفة.

وتابعت الكندري أن مراقبة الاغذية والأسواق قامت بمصادرة وإتلاف 111 طنا و315 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وأضافت أن المراقبة قامت بتحرير 2144 مخالفة وإرسال 4951 عينة للفحص المخبري، مشيرة الى ان إجمالي شهادات التصدير لدول مجلس التعاون بلغ إلى 2049 شهادة و1391 شهادة تصدير لدول خارج مجلس التعاون.