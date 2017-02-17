إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بشن حملة لرصد جميع التعديات على أملاك الدولة وبالأخص التعديات التي تستغل استغلالا تجاريا قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، والتي أسفرت عن إزالة 16 مقهى مخالفا في منطقة السالمية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع بلدية محافظة حولي فلاح الشمري أن الحملة جاءت بناء على الخطة التي وضعتها البلدية والتي تهدف إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي في كل أنحاء المحافظة وللتأكد من تراخيصها والحد من مخالفات المقاهي التي تعج بها المحافظة وبالأخص المحلات التي تقوم باستغلال المساحات استغلالا تجاريا قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.

بدوره، أشار رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع إلى أن المفتشين حريصون كل الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مبينا أنه سيتم التعامل مع الجميع من غير تهاون في تطبيق القانون على المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.

ودعت الادارة المواطنين والمقيمين الى عدم التردد في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدية الاتصال بالخط المباشر 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يعمل على مدار الساعة، حيث سيتم التعامل معها مباشرة وفقا للوائح والأنظمة التي تشرعها البلدية.