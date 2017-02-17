إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق إزالة المخالفات التابع لفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بالبدء في إزالة التعديات على املاك الدولة لمشروع إنشاء وإنجاز شارع الغوص.

وقالت مديرة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.سامية العنزي إنه تم تشكيل ورشة عمل بالتنسيق مع وزارة الأشغال والشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع للبدء بالمرحلة الثانية لإزالة التعديات والمعوقات لمشروع إنشاء وإنجاز شارع الغوص.

بدوره، بين رئيس قسم إزالة المخالفات سليمان الغيص أنه تم توجيه إنذارات لمنازل المرحلة الثانية للمشروع (منطقة صباح السالم - قطعة 9) قبل عشرة أيام وبعد انقضاء المدة القانونية تم تنفيذ امر إزالة تلك المعوقات والتعديات وهي عبارة عن مظلات وصبات خرسانية ومزروعات ودفان، وقدرت مساحة تلك المعوقات والتعديات 4400 متر.

شارك في الإزالة كل من رئيس قسم إزالة المخالفات سليمان الغيص، وبإشراف كل من مشرف النوبة (ج) فهد العازمي والمراقبين ناصر الحوطي، ناصر الحضينة.