الكندري: الحملات التفتيشية مستمرة أثناء الدوام الرسمي وبعده

إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تنفيذ مراكز الري، المباركية، الوجهة البحرية، شبرة الشويخ التابعين لمراقبة الاغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة عدة حملات تفتيش على المطاعم والأسواق المركزية والمحلات والمقاهي على مناطق الري والقبلة والمباركية وشرق وبنيد القار والشويخ، حيث أسفرت الحملات عن مصادرة وإتلاف 53 كغم من الأسماك بسوق الواجهة البحرية الى جانب تحرير 91 مخالفة.

وأوضحت مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة إيمان الكندري بأن الحملات التفتيشية ستكون مستمرة وذلك أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي عبر مفتشي الادارة بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة، مؤكدة على أن مفتشي البلدية حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.

كما بين مراقب عام الاغذية والاسواق نصار بن لامي عن قيام مركز الري بحملة ميدانية على المطاعم والمقاهي بأحد الاسواق المركزية والتي انطلقت بعد صلاة العصر حتى الحادية عشرة مساء للتأكد من صلاحية المواد الغذائية والشهادات الصحية والتي أسفرت عن تحرير عدد 17 مخالفة متضمنة عدم التقيد بقواعد النظافة العامة وفتح وإدارة محل قبل الحصول على ترخيص صحي.

وأشار بن لامي الى قيام النوبات (أ، ب، ج) بمركز المباركية بتحرير عدد 58 مخالفة منها 20 مخالفة قامت النوبة (ب) بتحريرها و13 مخالفة حررتها النوبة (ج) فيما قامت النوبة (أ) بتحرير 25 مخالفة، حيث اشتملت على تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية.

وتابع بن لامي بأن مركز الواجهة البحرية قام بتنفيذ عدة حملات تفتيشية والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 53 كيلو سمك من قبل النوبة (أ) إلى جانب تحرير 10 مخالفات اشتملت على تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية وبالمثل العمل قبل الحصول على شهادة صحية ومخالفة عدم التقيد بقواعد النظافة العامة ومخالفة تسييح لحوم مجمدة.

واختتم بن لا مي بأن مركز شبرة الشويخ نفذ حملة على المخازن للتأكد من التراخيص ومدى التزامها باللوائح وأنظمة البلدية حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 مخالفات تضمنت عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، اعادة تعبئة قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية.

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.