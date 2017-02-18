الرشيدي: الحملات التفتيشية هدفها القضاء على ظاهر الباعة المتجولين

إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل فريق الباعة المتجولين التابع لإدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بجولاته المكثفة على مناطق جليب الشيوخ - خيطان - الرقعي، حيث تم تحرير 32 محضر مخالفة وضبط 26 «لوري».

في هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الرشيدي والذي أشرف على الجولة ميدانيا أن فريق الباعة المتجولين قام بشن حملات تفتيشية واسعة بناء على تعليمات من مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.محمد صرخوه تركزت على الأسواق العشوائية في مناطق جليب الشيوخ وخيطان والرقعي، وذلك لرصد الباعة المتجولين وضبطهم وتطبيق القانون بحقهم، حيث تتم الحملات في فترات محددة تنشط فيها عمليات البيع العشوائي على الأرصفة من مواد غذائية منتهية الصلاحية والملابس المستعملة والكماليات، وان استمرار الحملات التفتيشية التي يقوم بها فريق الباعة المتجولين هدفها القضاء على هذه الظاهرة في بعض مناطق محافظة الفروانية.

وأضاف الرشيدي أن الجولة أسفرت عن تحرير 32 مخالفة لباعة متجولين وضبط ومصادرة 12 لوري لبيع أجهزة كهربائية وأثاث منزلي مستعمل إضافة إلى ضبط 14 «لوري» أخرى من الخضار والفواكه والأسماك.

وتابع أنه وفقا للقانون يمنع منعا باتا بيع ومداولة المنتجات عشوائيا وذلك للحفاظ على سلامة المستهلك، وأن عمليات البيع من قبل الباعة المتجولين لا تخضع للفحص من قبل الجهات المختصة وللاشتراطات الصحية والتي من شأنها تحفظ سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

شارك بالحملة كل من: مراقب النظافة مشعل الديحاني، مراقب إشغالات الطرق سعود الحربي، رئيس فريق الباعة المتجولين مطلق المطيري، والمفتشين: فالح مهدي، نايف حمود، محمد المطيري أحمد الكندري، متعب المطيري، راشد الصيرفي، ناصر عبدالحميد، سعود هزاع، نواف سعد، فراج عبدالله، سلمان العازمي، غازي حسن، عذبي الهذالي، ناصر المطيرات، ونواف سعد.

ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين بعدم التردد بالتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية kuwmun@ أو الاتصال بالخط الساخن 1844448 في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة تخص العمل البلدي.