إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير العديد من الإنجازات لعام 2016 من قبل النوبات الثلاث (أ - ب - ج) والتي شملت التفتيش على المحلات والأسواق المركزية وإزالة الإعلانات والتعديات على أملاك الدولة والشكاوى الهاتفية.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري أن الحملات التي قام بها المفتشون بالنوبات الثلاث لعام 2016 أسفرت عن تحرير 354 اشتملت على 14 مخالفة لباعة متجولين، 29 مخالفة تشغيل عمال دون الحصول على شهادة صحية، 12 مخالفة العمل دون حصول على شهادة صحية، 20 مخالفة العمل بشهادة صحية منتهية، 9 مخالفات فتح محل دون ترخيص،21 مخالفة فتح محل بترخيص صحي منته وفتح محل قبل الحصول على موافقة من قبل البلدية، 31 مخالفة انتهاء ترخيص إعلان وعدم وضع الترخيص في مكان بارز، 81 مخالفة إقامة إعلان دون ترخيص وعدم صيانة الإعلان، 16 مخالفة مواد غذائية منتهية الصلاحية، 10 مخالفة عرض وبيع مواد غذائية ضارة بالصحة، 13 مخالفة عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، 42 محضر (انتخابات مجلس الأمة).

وأضاف الهاجري أن عدد المحلات التي تم إغلاقها بلغت 15 محلا، وبلغ عدد إزالة التعديات على أملاك الدولة والإنذارات والتعهدات 648، فيما بلغ عدد الإعلانات التي تمت إزالتها من الشوارع والميادين 11342 إعلانا.

ولفت الهاجري الى أن كمية المواد الغذائية المصادرة والتي تضر بصحة الإنسان وغير مطابقة للمواصفات بلغت 3330 كغم، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المصادرة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي 171 طنا، ومصادرة وإتلاف 4205 أقراص صلبة، 85 تنوعت بين محاضر وتنبيهات، 21 مخالفة نظافة 9/ 87، 34 مخالفة نظافة، 97 تعهد نظافة، 124 ملصقا،7 اشتراطات صحية، فيما بلغ عدد إقرارات الإتلاف 57 إقرارا، و142 تعهد أغذية وسحب عينات غذائية وفحصها، وتم توجيه 34 إنذار نظافة، بالإضافة إلى مصادرة 707 من براميل حديد وسطول بلاستيك وطباخات، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها فريق الطوارئ 626 شكوى.



وفي الختام، دعا الهاجري أصحاب المحلات الى التأكد من تواريخ الصلاحية وتراخيص المحلات والشهادات الصحية لدى العاملين لتجنبهم الغرامة.

ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الى الاتصال بالخط المباشر (1844448) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun في حال وجود أي شكوى تتلق بالعمل البلدي، لافتة إياهم إلى أنه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح ونظم البلدية.