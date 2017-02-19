إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولة تفقدية بإحدى المجمعات التجارية بمنطقة الري وذلك للتأكد من مدى التزام المحلات بالاشتراطات التي حددتها البلدية والتي أسفرت عن تحرير 9 مخالفات.

وفي هذا الصدد، بينت مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري أن هذه الحملات قد جاءت بناء عن خطة التي وضعتها بلدية العاصمة للحد من ظاهرة عدم التزام أصحاب المحلات باشتراطات البلدية وبالأخص المحلات التي تتداول مواد غذائية والمحلات التي تستغل استغلالا تجاريا قبل الحصول علي ترخيص البلدية.

بدوره، أوضح مراقب الأغذية والأسواق ناصر بن لامي أن الحملة قد أسفرت عن تحرير 9 مخالفات اشتملت على 3 مخالفات تداول مواد غير ذات قيمة غذائية وتعهدين بالالتزام بالاشتراطات ومخالفتين استغلال طرق وممرات ومخالفة استغلال موقع في سوق دون موافقة البلدية ومخالفة تداول مواد غذائية بشهادة صحية منتهية ومخالفة الاتجار في السلع غير المصرح بتداولها في السوق ومخالفة تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية.



شارك في الجولة كل من مشرف مركز أسواق الري علي رابح الرشيدي والمفتشين: عبدالله قاسم، عدنان حاجي، احمد البدي، عبدالعزيز العلي، والمفتشات: حنان الدليمي، نضال الصالح، سناء الدليمي، ومن العلاقات العامة صالح السويلم.