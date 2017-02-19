إعداد: بداح العنزي
b.alenzi@alanba.com.kw
صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية.
وتضمن المرسوم، مادة أولى: يُنقل الى وزير الدولة لشؤون البلدية الاشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار اليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.