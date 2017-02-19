إعداد: بداح العنزي

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أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن الادارة العليا في الجهاز التنفيذي على اطلاع كامل بشأن ما أثير حول موضوع إزالة مبنى غير مرخص بجوار مسجد في منطقة الصليبية وستتعامل معه بكل شفافية بناء على توجيهات وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية الذي أمر بإحالة الموضوع للتحقيق.

وذلك في بيان صحافي أصدرته، أعلنت فيه أن وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أمر بإحالة ما أثير حول هدم مبنى بجوار المسجد إلى جهة التحقيق المختصة في الجهاز التنفيذي يوم الخميس الماضي بخصوص هذا الموضوع خاصة أن عملية الإزالة للمبنى غير المرخص تمت في شهر أغسطس من العام الماضي. وكشفت مصادر مطلعة أن وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري سيصدر قرارا بإيقاف ثلاثة مسؤولين في فرع بلدية محافظة الجهراء عن العمل لحين ظهور نتائج التحقيق في سلامة الإجراءات المتخذة بشأن مبنى غير مرخص في منطقة الصليبية.

يذكر أن من بين الموقفين نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الجهراء والفروانية ومدير فرع بلدية الجهراء ومدير إدارة السلامة ببلدية الجهراء.