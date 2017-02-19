يعقد المجلس البلدي غدا الاثنين، جلسة غير عادية لدور الانعقاد ال11 حيث يتضمن جدول الأعمال طلبا بتخصيص أراض لإنشاء وحدات سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2015 (لمن باع بيته) في شرق مدينة صباح الأحمد السكنية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع بصفة مؤقته لإقامة محمية طبيعية بمنطقة الوفرة الزراعية.

ويشمل جدول أعمال المجلس طلب وزارة الصحة الموافقة على إنشاء مبنى طبي للنساء والأطفال ضمن حدود مستشفى العدان بمنطقة هدية بارتفاع 15 دورا بما فيه الأرضي.

كما يشمل الجدول طلبا لوزارة الداخلية بتخصيص مواقع لحجز المركبات بالمحافظات وتخصيص موقعين اثنين لبرج اتصالات (التترا) الأول بمنطقة جنوب الكويت قرب الحماطيات والآخر على طريق الوفرة.

ومن أعمال المجلس المدرجة في الجدول طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع لإقامة مركز الدفاع المدني بمنطقة هدية إضافة إلى تخصيص موقع لإقامة مركز إسناد الإطفاء والطوارئ والعمليات الرئيسية للقطاع النفطي جنوب منطقة الأحمدي.

يذكر أن البند الثاني من المادة رقم 15 في قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ينص على: "كما يجوز دعوة المجلس إلى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير أو رئيس المجلس أو خمسة من أعضائه على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة أيام المشار إليها وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تمت الدعوة لعقد اجتماع بشأنها".