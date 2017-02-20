اعتماد إلغاء تخصيص موقع المستودعات العامة في السالمي

تخصيص موقع لمحطة تقنيات الطاقة المتجددة في الشقايا

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

يبحث المجلس البلدي في جلسته غير العادية برئاسة مهلهل الخالد اليوم تخصيص أراض لإنشاء وحدات سكنية لمن باع بيته شرق مدينة صباح الأحمد السكنية.

ويتضمن جدول الأعمال التالي:

كتاب مدير عام البلدية رقم (ب ك/2016/1939) بشأن تخصيص موقع لمحطة تقنيات الطاقة المتجددة في الشقايا.

طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مصلى (مؤقت) بمنطقة القصر قطعة (2) بمحافظة الجهراء.

الاقتراح المقدم من العضو يوسف الغريب بشأن عمل استدارة في شارع سالم غانم الحريص قبل محطة البنزين من طريق الفحيحيل السريع في منطقة سلوى.

الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن تنزيل الرصيف الواقع أمام محكمة حولي.

الكتاب المقدم من سكان أهالي منطقة الزهراء بشأن نقل محولات الكهرباء بشارع رقم 620 بالقطعة رقم 6 بمنطقة الزهراء.

الكتاب المقدم من أهالي منطقة الجابرية قطعة رقم 9 شارعي (18/20) بشأن بناء محطة تحويل رئيسية للكهرباء.

إلغاء تخصيص موقع المستودعات العامة في منطقة (السالمي).

إزالة العوائق من مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله (نقل موقع تدوير النفايات الصلبة خارج حدود الموقع المخصص لتربية الدواجن بمنطقة الشقايا).

طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تغيير تخصيص مواقع مجمعات الخدمات العمالية الواقعة ضمن محافظات الكويت لتصبح تابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.

طلب وزارة الأشغال العامة نقل الخزان التجميعي لصرف مياه الامطار المتعارض مع مشروع منطقة الشدادية الصناعية.

طلب الإدارة العامة للإطفاء إعادة تخصيص موقع مجمع خدمات البلدية والمستغل حاليا من قبلها بالكامل بمنطقة الري.

طلب استرجاع موقع وزيادة عدد طوابق مبنى إداري بمنطقة الشويخ الأولى للإدارة العامة للجمارك.

تخصيص موقع اضافي لمواقف سيارات القرية الأولمبية بمشروع مدينة جابر الأحمد السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تخصيص الموقع القديم للنادي الكويتي الرياضي للصم بمنطقة الفيحاء كناد للصم فرع الفتيات.

الاقتراح المقدم من الأعضاء، د.حسن كمال، م.علي الموسى، محمد المعجل، فهد الصانع، د.منصور الخرينج، عبدالله الكندري، بشأن الزام البلدية بفتح الباب للقطاع الخاص لإجراء المزايدة لبيع اطارات السيارات التالفة بمنطقة أرحية.

الاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من لائحة النظافة ونقل النفايات والخاص بحظر عرض المركبات للبيع في الشوارع والميادين والساحات العامة وإضافة نص (كابح) باللون الأصفر ولا يتم فتحه حتى يتم رفع المخالفة.

الاقتراح المقدم من الأعضاء محمد المعجل، م.علي الموسى، د.حسين كمال، عبدالله الكندري، بشأن إنشاء موقع إلكتروني لتلقي الشكاوى في البلدية.

طلب بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار بمساحة 12900.0م2 تقريبا على موقع مخصص لمواقف سيارات سطحية بمنطقة العقيلة بالقطعة رقم 5، طلب وزارة الداخلية تخصيص مواقع لحجز المركبات بالمحافظات، طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع بصفة مؤقتة لاقامة محمية طبيعية بيئية بمنطقة الوفرة الزراعية، الاقتراح المقدم من العضو مانع العجمي بشأن فتح طريق المقوع المؤدي الى الاحمدي، طلب شركة البترول الوطنية الكويتية التصريح بترخيص سكن عمال مؤقت بمنطقة ميناء عبدالله لشركة عربي للطاقة والتكنولوجيا لتنفيذ العقد رقم «ر م س أ/3995» اعمال الصيانة الميكانيكية في مصفاة الاحمدي، طلب وزارة الاشغال العامة استحداث اضافة على ممشى ومواقف سيارات لخدمته بالقطعة رقم 5 بمنطقة ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان سابقا)، طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية زحزحة الموقع المخصص لاقامة مسجد بمنطقة جابر العلي قطعة 6، طلب وزارة الصحة الموافقة على انشاء مبنى طبي للنساء والاطفال ضمن حدود مستشفى العدان بمنطقة هدية بارتفاع 15 دورا بما فيه الدور الارضي، طلب شركة تنظيم العقار المحدد بالقسيمة رقم 1 الكائن بالقطعة رقم 9 بشريط الساحلي ج بمنطقة المهبولة والسماح لهم باقامة مشروع مطاعم على العقار، طلب وزارة الداخلية.

تخصيص 2 موقع لبرج اتصالات (التترا) الاول بمنطقة جنوب الكويت قرب الحماطيات N14 والثاني على طريق الوفرة N16، زحزحة موقع مواقف سيارات لخدمة مركز ترفيهي للاطفال والامهات (حديقة اطفال) يتعارض مع شارع قائم بمنطقة الفحيحيل قطعة 4، بشأن الموقع المخصص لاقامة مركز اسناد الاطفاء والطوارئ والعمليات الرئيسي للقطاع النفطي جنوب منطقة الاحمدي، تخصيص اراض لانشاء وحدات سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لعام 2015 (منطقة شرق ميناء صباح الاحمد السكنية)، نقل الموقع المخصص لصالة افراح جمعية علي صباح السالم التعاونية ومواقف السيارات مقابل مركز الضاحية بمنطقة علي صباح السالم، طلب وزارة الاشغال العامة استحداث شارع بجوار موقع المدينة الترفيهية بمنطقة الدوحة، اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي بتعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاص المجلس البلدي رقم «ل.م.ب/ن7/120/6/2004» بتاريخ 23/3/2004 بشأن المحلات القائمة بالسكن الخاص وتعديل الفقرة رقم 2 من البند سادسا.