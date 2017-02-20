وضع خطة ميدانية للقضاء على الظواهر السلبية أثناء الاحتفالات

تنسيق بين البلدية والوزارات والجهات المعنية لإنجاح المناسبة

أبا الخيل: تركيب 150 سارية بطول 9 أمتار و100 أخرى بطول 6 أمتار بالقصر الأحمر

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أنهت بلدية الكويت جميع الاستعدادات لاستقبال الاعياد الوطنية للبلاد، حيث هنأ مديرها العام م.أحمد المنفوحي القيادة السياسية، مؤكدا مواصلة العمل الدؤوب لإعلاء شأن الوطن العزيز والنهوض به وبمقدراته وتنميته والدفاع عنه في المحافل الدولية.

وقال المنفوحي: بهذه المناسبة العزيزة على قلوب أهل الكويت والمنجزات الوطنية التي حققتها الكويت في مختلف الميادين وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة الراعية لهذا البلد وبسواعد أبناء شعبنا الوفي المعطاء الذين سطروا صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر ما جعلها تحتل مكانة مميزة ومشرفة على خارطة العالم ليشار إليها بالبنان، وتزامنا مع هذه المناسبة العزيزة فإن بلدية الكويت قامت برفع حالة الاستنفار، حيث تم تزيين شوارع الكويت بالأعلام ورفعها على كل الميادين والساحات، إضافة إلى تنظيف الشوارع والمناطق كافة التي ستقام بها الاحتفالات الى جانب توفير العديد من الحاويات وآليات النظافة.

وأعلن عن وضع خطة ميدانية لأفرع البلدية للقضاء على الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام خلال الاحتفال والابتهاج بتلك المناسبة العطرة، مشيرا إلى انه سوف يتم تطبيق القانون على كل من يريد تعكير صفو الاحتفالات الوطنية ولاسيما الباعة الجائلين الذين يقومون باستغلال فترة الاعياد الوطنية من ترويج الاغذية او الألعاب النارية أو أدوات تراشق المياه، لافتا الى انه سيكون هناك تنسيق بين بلدية الكويت ووزارات الدولة والجهات المعنية لإنجاح الاحتفال بالأعياد الوطنية وإظهار الكويت في المكانة الحضارية التي تليق بها.

بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات العامة عبدالمحسن أبا الخيل أن مراقبة أعمال الزينة ورفع الأعلام التابعة للإدارة قامت برفع 13 ألف علم للكويت من مختلف المقاسات والأحجام على السواري الموزعة في شتى انحاء البلاد، وذلك فور إتمام مراسيم رفع العلم الوطني بقصر بيان في احتفال رسمي وشعبي مهيب، موضحا أن الكويت تحتفل خلال شهر فبراير من كل عام بعدد من المناسبات الوطنية تحمل بين طياتها الفرحة العارمة للمواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وذكر ابا الخيل ان المراقبة تقوم مع بداية شهر أكتوبر من كل عام بعمل الصيانة اللازمة على كل السواري الموجودة في جميع مناطق البلاد سواء سواري الجسور أو السواري الأرضية، حيث تتنوع أعمال الصيانة بين الصبغ وتركيب الحبال واستبدال التالف وتركيب سوارٍ جديدة خصوصا في بعض المناطق الحديثة، لافتا إلى أنه تم رفع أعلام في مباني المحافظات والشوارع المؤدية إليها بالإضافة إلى تركيب 150 سارية 9 أمتار و100سارية 6 أمتار بالقصر الأحمر بمحافظة الجهراء إلى جانب تصنيع 60 سارية للجسور مع قواعدها، كما أنه تم تركيب اعلام الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بقرية صباح الأحمد للموروث الشعبي.

من جانبه، قال المراقب العام للنظافة بالعاصمة جمال الفضلي انه تم عمل خطة عمل مكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتقسيم المناطق على فريقين عمل على مدار الساعة.

وأشار الفضلي الى أن الفريق الأول يختص في مناطق المدينة والمباركية وشرق والقبلة التي تبدأ من دوار الشيراتون وحتى الجزيرة الخضراء حيث سيتم من خلالها توفير العديد من آليات النظافة، فيما يختص الفريق الثاني بمناطق الشامية والشويخ السكنية وحتى طريق المطار والذي سيقوم بعمليات النظافة على مدار الساعة أثناء الاحتفالات بالعيد الوطني بمشاركة العديد من آليات النظافة ايضا.

وأكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي د.سعد الجلاوي أنه تم وضع خطة ميدانية وتم توزيعها على جميع مراكز النظافة إلى جانب تكليف مفتشي الباعة الجائلين بتكثيف الحملات خلال فترة الأعياد الوطنية، حيث سيتم توزيع 200 حاوية و50 كيس قمامة، مؤكدا أنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية لتوزيع الحواجز الأمنية والمرور على امتداد شارع الخليج وشارع التعاون والنقاط الأمنية، وسيتم توفير عدد من آليات النظافة بمناطق الشعب، ميدان حولي، السالمية، سلوى والرميثية.

وتطرق مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق من فرع بلدية محافظة الجهراء فيصل العتيبي إلى أن الادارة قامت بتوزيع عدد من آليات النظافة و25 عامل نظافة بالقصر الأحمر.