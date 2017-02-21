تخصيص القطعتين 3 و4 بمنطقة خيطان للرعاية السكنية

السماح بإقامة 15 دوراً لمبنى طبي ضمن مستشفى العدان

موقع لمحطة تقنيات الطاقة المتجددة في الشقايا

إلغاء تخصيص موقع المستودعات العامة في «السالمي»

موقع لإقامة محمية طبيعية بيئية بالوفرة الزراعية إعداد: بداح العنزي





b.alenzi@alanba.com.kw

أقر المجلس البلدي في جلسته غير العادية برئاسة مهلهل الخالد امس العديد من المشاريع الحيوية ابرزها تخصيص 1.200 مليون متر مربع لاقامة وحدات سكنية لمن باع بيته شرق مدينة صباح الاحمد السكنية.

ووافق المجلس على تخصيص القطعتين 3 و4 بمنطقة خيطان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها على مستحقي الرعاية السكنية.

ووافق المجلس على تخصيص موقع لمحطة تقنيات الطاقة المتجددة في الشقايا مع الموافقة على إلغاء تخصيص موقع المستودعات العامة في منطقة السالمي.

واعتمد المجلس ازالة العوائق من مشروع جنوب سعد العبدالله والمتمثل في نقل موقع مصنع تدوير النفايات الصلبة من الموقع المتداخل مع موقع مزارع الدواجن.

وأقر المجلس زيادة عدد طوابق المبنى الاداري بمنطقة الشويخ الادارية مع تخصيص موقع لاقامة محمية طبيعية بمنطقة الوفرة الزراعية والسماح باقامة 15 دورا لمبنى طبي ضمن حدود مستشفى العدان، كما تمت الموافقة على اقتراح بإنشاء موقع الكتروني لتلقي الشكاوى في البلدي.

من جانبه، اوضح مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي انه تم تأهيل شركتين لتقطيع الاطارات، حيث كان يوجد في الموقع 14 مليون اطار وانه سيتم التخلص من تلك الاطارات خلال سنتين.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة 10 صباحا.

٭ منصور الخرينج: لدي تحفظ على الادارة القانونية خلال الجلسة الماضية.

٭ الامين العام: تخصيص موقع لمحطة تقنيات الطاقة المتجددة في الشقايا.

٭ فهد الصانع: بخصوص المنطقة الاقليمية الخامسة لم يتم اقرارها وهذا الطلب ضمن المنطقة.

يوافق المجلس على تخصيص 38 كم2 لمعهد الكويت للابحاث العلمية لتخصيص موقع لمحطة تقنيات الطاقة المتجددة في الشقايا.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص مصلى مؤقت بمنطقة القصر قطعة (2) بمحافظة الجهراء.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح يوسف الغريب بشأن عمل استدارة في شارع سالم الحريص قبل محطة البنزين من طريق الفحيحيل السريع في منطقة سلوى.

٭ يوافق المجلس على رفض الاقتراح.

٭ الأمين العام: كتاب أهالي منطقة الزهراء بشأن نقل محولات الكهرباء بالقطعة (6) بمنطقة الزهراء.

٭ يوافق المجلس على رفض الطلب.

٭ الأمين العام: الغاء تخصيص موقع المستودعات العامة في منطقة السالمي.

٭ يوافق المجلس على طلب الإلغاء.

٭ الأمين العام: إزالة العوائق من مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ونقل موقع تدوير النفايات الصلبة خارج حدود الموقع المخصص لتربية الدواجن بمنطقة الشقايا.

٭ يوافق المجلس على التوصية التالية:

الموافقة على الطلب المقدم من مجلس الوزراء نقل موقع مصنع تدوير النفايات الصلبة من الموقع المتداخل مع موقع مزارع الدواجن وبنفس مساحته (1 كم2 تقريبا) شريطة ما يلي:

1 ـ اخذ موافقة قسم الطرق بإدارة التنظيم على الطرق المحيطة بالمشروع والالتزام بشروطهم قبل التنفيذ.

2 ـ تفويض الادارة بالتثبيت وتعديل الحدود والإحداثيات النهائية وفقا للطبيعة.

3 ـ التنسيق مع وزارات الخدمات والمرافق قبل البدء بالتنفيذ.

4 ـ الغاء أي قرارات سابقة بشأن تخصيص موقع تدوير النفايات بالسالمي.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تغيير تخصيص مواقع محطات الخدمات العمالية الواقعة ضمن محافظات الكويت لتصبح تابعة لهيئة القوى العاملة.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الأشغال العامة نقل الخزان التجميعي لصرف مياه الامطار المتعارض مع مشروع منطقة الشدادية الصناعية.

٭ يوافق المجلس على الطلب والنقل الى الموقع البديل جنوب سكن العمالة الوافدة.

٭ الأمين العام: طلب الإدارة العامة للإطفاء اعادة تخصيص موقع مجمع خدمات البلدية والمستغل حاليا من قبلها بالكامل بمنطقة الري.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب استرجاع موقع وزيادة عدد طوابق مبنى إداري بمنطقة الشويخ الأولى للإدارة العامة للجمارك.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب تخصيص موقع اضافي لمواقف سيارات القرية الأولمبية لمشروع مدينة جابر الأحمد السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تخصيص الموقع القديم لنادي الكويت الرياضي للصم بمنطقة الفيحاء كناد للصم فرع الفتيات.

يوافق المجلس على رفض الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح الأعضاء د.حسن كمال، علي الموسى، محمد المعجل، فهد الصانع، د.منصور الخرينج، عبدالله الكندري، بشأن إلزام البلدية بفتح الباب للقطاع الخاص لإجراء المزايدة لبيع إطارات السيارات الثالثة في ارحية.

٭ أحمد المنفوحي: الاطارات الموجودة في الموقع كانت 14 مليونا رغم تأهيل شركتين لتقطيع الاطارات ويتوقع تأهيل شركة ثالثة، وأن يتم التخلص من الاطارات خلال سنتين.

٭ يوافق المجلس على التوصية للجهاز للتخلص من الاطارات.

٭ الأمين العام: اقتراح الاعضاء محمد المعجل، علي الموسى، حسن كمال، عبدالله الكندري، بشأن انشاء موقع الكتروني لتلقي الشكاوى في البلدية.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: طلب عدد من الشركات إنشاء مواقف سيارات متعددة الادوار بمساحة 12900.0م2 على موقع مخصص لمواقف السيارات السطحية بمنطقة العقيلة قطعة 5.

٭ يوافق المجلس على إعادتها للجنة الاحمدي.

٭ الأمين العام: تخصيص موقع للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ضمن محافظة العاصمة بمنطقة غرناطة.

٭ يوافق المجلس على إحالة الموضوع للجهاز التنفيذي.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن تخصيص أرض لإقامة الحي المالي.

٭ فهد الصانع: لا بد أن يكون الحي بالقرب من البنوك ومن الصعب أن يكون اختيار الموقع في المرقاب نظرا لزحمة الموقع.

٭ د.حسن كمال: لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة بشأن الحي المالي، ولا بد من إعداد تقرير وبيان رؤية المخطط الهيكلي الرابع للاستفادة من المنطقة.

٭ يوافق المجلس على إحالة الموضوع الى لجنة العاصمة.

٭ الأمين العام: اقتراح أحمد الفضالة بشأن دراسة الحركة المرورية والطرق حول مدينة الكويت التجارية.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح، حيث تم تكليف مستشار عالمي لدراسة وتصميم تطوير طريق الدائري الأول.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو فهد الصانع بشأن انارة جسر للمشاة على الدائري الثالث تصل بين منطقتي الروضة والنزهة لمنع الحوادث بهذا الشارع.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو عبدالله الكندري بشأن توسعة مخرج الدائري الثالث شارع دمشق مقابل مركز الصقر التخصصي.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: اقتراح فهد الصانع بشأن إنشاء طريق خاص ممشى لممارسة رياضة المشي في منطقة كيفان.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: اقتراح العضوين د.حسن كمال، علي الموسى بشأن نشر السيرة الذاتية لتسميات الشوارع على الصحف الالكترونية لبلدية الكويت واللوحات الارشادية في الطرق.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: الاستفسار المقدم من العضو مشعل الجويسري بشأن تطوير طريق الدائري السادس «طريق جاسم الخرافي».

يوافق المجلس على الرأي الفني والاشارة الى انه جار تطوير الطرق المحيطة بالدائري السادس حسب كتاب وزارة الاشغال.

٭ الأمين العام: اقتراح العضوين م.علي الموسى وعبدالله الكندري بشأن تعديل قرار المجلس البلدي بشأن بيع القسائم الاسكانية للقطعتين 3 و4 بمنطقة خيطان بالمزاد العلني على مستحقي الطلبات الاسكانية.

٭ أحمد المنفوحي: تمت موافقة مجلس الوزراء بشأن تخصيص المنطقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها على المواطنين.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام طلب وزارة الداخلية تخصيص مواقع لحجز المركبات بالمحافظات.

يوافق المجلس على الطلب لتبلغ المساحة 96640م2 من الموقع بمنطقة ميناء عبدالله.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لاقامة محمية طبيعية بيئية بمنطقة الوفرة الزراعية.

يوافق المجلس على طلب تخصيص موقع مساحة مليون متر مربع وذلك لاقامة مركز للتنمية وإكثار النباتات الفطرية والكائنات الاخرى شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها قبل البدء في التنفيذ.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الصحة انشاء مبنى طبي للنساء والاطفال ضمن حدود مستشفى العدان بمنطقة هدية بارتفاع 15 دورا بما فيها الأرضي.

يوافق المجلس على الطلب ليصبح 15 دورا بما فيها الأرضي.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الأشغال العامة استحداث اضافة على ممشى ومواقف مسارات لخدمة بالقطعة 5 بضاحية علي صباح السالم.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: الموقع المخصص لاقامة مركز اسناد للطوارئ جنوب منطقة الاحمدي.

يوافق المجلس على تخصيص موقع بمساحة 15000م2 لاقامة مركز اسناد الاطفاء والطوارئ من شركة الخدمات بالقطاع النفطي الى شركة البترول الكويتية.

٭ الأمين العام: تخصيص اراض لانشاء وحدات سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون 3 لعام 2015 شرق مدينة صباح الأحمد السكنية.

يوافق المجلس على تخصيص 1.200 مليون للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذا لقانون من باع بيته.

إصدار قرار من المجلس البلدي بالتخصيص.

الاستعجال بحل مشكلة السكان المتواجدين في منطقة الصوابر والذين لم يخلوا شققهم.

التنسيق مع وزارة المالية والهيئات الحكومية وذلك تمهيدا لطرحها للاستثمار عن طريق الهيئات الحكومية.

صدور قرار من المجلس البلدي بمكونات المشروع.

تقديم مخططات تفصيلية مع اعداد جدول زمني لتنفيذ المشروع.

٭ الامين العام: طلب وزارة الاشغال العامة استحداث شارع بجوار المدينة الترفيهية.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام: اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي بشأن تعديل قرار اللجنة المالية حول الحملات القائمة بالسكن الخاص وتعديل الفقرة 2 من البند السادس بشأن السماح بنقل الترخيص.

٭يوافق المجلس، مع إحالة الموضوع للجهاز التنفيذي.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع بصفة مؤقتة وموسمية لمزاولة نشاط التدريب والتأهيل وتنمية مهارات الشباب الكويتي على القفز في المنطقة الجنوبية.

٭ يوافق المجلس على تخصيص موقع بمساحة 150000م2 على ان يشمل منطقة مزروعة لنزول المظليين ومهبط طائرات ومنطقة تجميلية.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع لإقامة مركز الدفاع المدني بالقطعة 1 بمنطقة هدية.

٭ يوافق المجلس على الطلب وأن يكون بمساحة 4000م2.

٭ الأمين العام: محضر اجتماع ورشة عمل لجنة الاصلاح والتطوير بشأن بلدية الكويت بين القصور وإيجاد الحلول والرؤية المستقبلية.

٭ أحيط المجلس علما.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن عدم كتابة اسم صاحب المعاملة وكذلك اسم المكتب الهندسي على مخططات البناء عند تقديمها للبلدية لإصدار الترخيص.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: الطلب المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن مشروع تخصيص موقع لإقامة منتزه الحدائق النموذجية بالواجهة البحرية التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

٭ يوافق المجلس على إحالته للجهاز لتقديم دراسة للمجلس.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات. خطوط هوائية جهد 400 ك.ف بعرض 300م يربط بين محطتي توليد الصبية للطاقة الكهربائية ومحطة التمويل الرئيسية بجزيرة بوبيان.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات. هوائية جهد 132 ك.ف بعرض 100م تربط بين خط هوائي قائم بمحطة تحويل رئيسية ضمن موقع مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، حرق النفايات بمنطقة كبد.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع بصفة مؤقتة لإنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصحي.

٭ يوافق المجلس على تخصيص الموقع بصفة مؤقتة لإنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصحي التابع لمجمع مدارس التربية الخاصة جنوب منطقة العيون بالجهراء.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للعناية وطباعة ونشر القرآن تخصيص موقع لها في ضاحية الاندلس.

٭ يوافق المجلس على إحالة الموضوع للجهاز التنفيذي للتنسيق مع الهيئة.

٭ رفعت الجلسة 12:45 ظهرا.