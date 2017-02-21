أعلن مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة، مشعل العازمي، عن إنهاء كافة استعدادات إدارة النظافة لاستقبال الأعياد الوطنية للبلاد " ذكرى عيد الاستقلال الــ56 والذكرى الــ26 ليوم التحرير".

وأضاف العازمي بأنه تم رفع حالة الاستنفار بالإدارة لإنجاح الاحتفال بالأعياد الوطنية وإظهار دولة الكويت بالمكانة الحضارية التي تليق بها ، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة عمل مكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتقسيم المناطق على فريقين عمل على مدار الساعة.

وبدوره أوضح مراقب عام النظافة جمال الفضلي اللاحم، بأن المراقبة قامت بتوزيع (25) حاوية سعة (240) لترا و(5) حاويات سعة (1100) لتر بجوار أبراج الكويت.

وتابع الفضلي بانه تم توزيع (15) حاوية سعة (240) لترا و(5) حاويات سعة (1100) لتر من امتداداً من بنيد القار حتى الجزيرة الخضراء، إلى جانب ذلك تم غسيل الساحات وتنظيف مهبط طائرة هليكوبتر بجوار ابراج الكويت.