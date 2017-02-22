إعداد: بداح العنزي

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نظم فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة حفلا لتكريم رئيسه السابق طارق القطان، وذلك بحضور كل من مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل الجمعة ومدير فرع بلدية المحافظة م.عمار العمار ومديري الإدارات بالمحافظة والمراقبين، ومن مكتب مدير عام البلدية ومديرين من محافظة الفروانية ومن نقابة بلدية الكويت وعدد من المراقبين ورؤساء الأقسام والنوبات الثلاث بالفريق.

وقد أثنى الجمعة على المحتفى به قائلا إنه كان مثالا يحتذى به في دماثة أخلاقه وتفانيه في عمله وتعاونه مع زملائه في العمل طوال مسيرة عطائه في البلدية وتمنى له النجاح والتوفيق في حياته المقبلة.

من جانبه، قال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار إن هذا التكريم نتاج طبيعي لما قدمه طوال مسيرة عطائه بالبلدية وتعامله مع الجميع بمسطرة واحدة.

وقد شكر القطان جميع زملائه وزميلاته على مبادرتهم الطيبة، متمنيا لهم التوفيق.

وفي ختام حفل التكريم أهداه الجمعة والعمار ومشعل العازمي ومشعل العتيبي وزيد العنزي وأعضاء فريق طوارئ العاصمة والموظفات بفرع بلدية محافظة العاصمة ورئيس جمعية قرطبة د.مشاري الديين دروعا تذكارية، متمنين له التوفيق في حياته المستقبلية.