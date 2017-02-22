إعداد: بداح العنزي

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أعلن مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي عن إنهاء كل استعدادات إدارة النظافة لاستقبال الأعياد الوطنية للبلاد ذكرى عيد الاستقلال الـ 56 والذكرى الـ 26 ليوم التحرير.

وأضاف العازمي أنه تم رفع حالة الاستنفار بالإدارة لإنجاح الاحتفال بالأعياد الوطنية وإظهار الكويت بالمكانة الحضارية التي تليق بها، لافتا إلى أنه تم وضع خطة عمل مكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتقسيم المناطق على فريقين عمل على مدار الساعة.

بدوره، أوضح مراقب عام النظافة جمال الفضلي اللاحم أن المراقبة قامت بتوزيع 25 حاوية سعة 240 ليترا و5 حاويات سعة 1100 ليتر بجوار أبراج الكويت.

وتابع الفضلي انه تم توزيع 15 حاوية سعة 240 ليترا و5 حاويات سعة 1100 ليتر امتدادا من بنيد القار حتى الجزيرة الخضراء، إلى جانب ذلك تم غسيل الساحات وتنظيف مهبط طائرة هيليكوبتر بجوار أبراج الكويت.