إعداد: بداح العنزي
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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام مراقبة المحلات والإعلانات التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة في عموم مناطق المحافظة.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني ان الجولة أسفرت عن إزالة 227 إعلانا من الشوارع والميادين اشتملت على 25 إعلان حديد، 12 اعلان قماش، 176 اعلان كرتون، 14 اعلان ورق.
ترأس الجولة نائب مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية خالد العنزي والمفتش سليمان الشمري.