الكندري: تكثيف الحملات الميدانية لمنع أي مخالفات

بن لامي: مصادرة زيتون وأجبان ومخللات غير صالحة للاستهلاك خلال الحملة

إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي تقوم بها مراقبة الأغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة على المطاعم والأسواق والمخازن ومراكز بيع وتداول المواد الغذائية وذلك موازيا للخطة الاعلامية التي وضعتها إدارة العلاقات العامة لتلك الحملات التفتيشية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وفي هذا السياق، نفذت النوبة «ب» بمركز شبرة الشويخ التابع لمراقبة الاغذية والاسواق بالعاصمة حملة تفتيشية لليوم الثاني على التوالي، حيث تم رصد مخزن للمواد الغذائية بمنطقة الشويخ وعلى الفور تمت مداهمته وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، حيث أسفرت المداهمة عن مصادرة وإتلاف 6 أطنان 850 كغم من المواد الغذائية الفاسدة إلى جانب غلق مخزن.

وقالت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري إن الحملات الميدانية التي تنفذها مراقبة الاغذية والاسواق بكل مناطق المحافظة تهدف إلى تكثيف الرقابة على تداول وبيع المادة الغذائية شملت المطاعم والمخازن، لافتة إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة وتم رفعها إلى حالة الاستنفار وذلك أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي عبر المفتشين والتصدي لأي مخالفات.

من جهته، قال مراقب عام الاغذية والاسواق نصار بن لامي إن الحملات التي نفذتها المراقبة والمراكز التابعة لها تواصل عمليات التفتيش للتأكد من الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بتداول المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه تم عمل خطة عمل لتكثيف الحملات التفتيشية من قبل المفتشين خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وذكر بن لأمي انه لليوم الثاني على التوالي من الحملات المستمرة تمت مداهمة أحد المخازن بمنطقة الشويخ وتمت مصادرة وإتلاف 6 أطنان 850 كغم من المواد الغذائية الفاسدة فيما بين زيتون وأجبان ومخللات حيث يوجد بها عفن ظاهري وتغير بالخواص الطبيعية تنوعت بين 517 علبة جبن زنة 3 أطنان و833.5 كغم، 154 علبة مخلل تالفة زنة 2 طن و156 كغم، 816 كغم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإلى جانب تحرير7 محاضر مخلفات تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا، وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة وقرارات إتلاف وتم إتلاف الكمية.

وذكر انه خلال المداهمة وجد هناك تغيير بتواريخ الصلاحية للمواد الغذائية وتمديد الصلاحية ووجود زيتون منتهي الصلاحية ووجود براز فئران وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة، مبينا انه خلال الحملات التي نفذتها المراقبة تمت بمصادرة وإتلاف 23 طنا و850 كغم من المواد الغذائية.

ودعا بن لامي أصحاب المحلات والمخازن بمراجعة تواريخ وصلاحيات المواد الغذائية في حال وجود مواد منتهية الصلاحية يتطلب الأمر تسليمها لمركز البلدية لإتلافها حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية، لافتا إلى اننا سنطبق القانون بحزم على المخالفين.

شارك في المداهمة مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري ومراقب عام الاغذية والاسواق نصار بن لامي ورئيس مركز شبرة الشويخ ناصر الوزان ومشرف النوبة «ب» بدر الخليفة، والمفتشان محمد الهاجري وسلمان الهاجري، ومن مركز نظافة الشويخ مشرف النوبة «ب» مشعل العنزي والمفتش أحمد المريشد ومن إدارة العلاقات العامة محمد عبدالشافي.