كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تنفيذ النوبة (ب ) التابعة لقسم إزالة المخالفات بالعاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات والمطاعم والمخازن الموجودة في مناطق الشرق والقبلة والشويخ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين والمقيمين والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 2 طن و 250 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتحرير 176 مخالفة.

ومن جانبه ذكر رئيس قسم إزالة المخالفات بالتكليف بمحافظة العاصمة أحمد المطيري، بقيام مفتشي النوبات الثلاثة بالقسم على التفتيش بصفة دورية في كافة المناطق التابعة للمحافظة لرصد أي مخالفة والعمل على تطبيق اللوائح والأنظمة على المخازن المخالفة للاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، مؤكداَ على عدم التهاون في صحة وسلامة المستهلكين .

وأضاف المطيري بأن النوبة (ب) قامت بتنفيذ عدة حملات ميدانية مستمرة على مدار الساعة على بعض مناطق المحافظة لرصد المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين إلى جانب القيام بمصادرة المواد الغذائية الفاسدة قبل توزيعها على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية.

وأشار المطيري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن مصادرة وإتلاف 2 طن و 250 كجم من المواد الغذائية الفاسدة إلى جانب تحرير 176 مخالفة منها 60 مخالفة تخص الأغذية حيث تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها وتخزين مواد غذائية تالفه ظاهرياً ، و116 مخالفة إعلان بالإضافة إلى تحرير قرار إتلاف وقد تم اتلاف الكمية .

كما دعا المطيري من أصحاب شركات الأغذية وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية بالكشف والتأكد من تواريخ صلاحية وانتهاء المواد الغذائية التي بحوزتهم بصفة دورية ، داعياً إياهم التوجه على الفور لمركز البلدية التابعة لهم في حال وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية لديهم بالمخازن وتسليمها للبلدية حتي يتسنى لهم القيام بإتلافها قبل استكشافها من قبل مفتشي البلدية مما يعرضهم للمسائلة القانونية وغلق مخازنهم.