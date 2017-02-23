إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تنفيذ النوبة ب التابعة لقسم إزالة المخالفات بالعاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات والمطاعم والمخازن الموجودة في مناطق الشرق والقبلة والشويخ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين والمقيمين والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف طنين و250 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتحرير 176 مخالفة.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار أن الأجهزة الرقابية بفرع المحافظة تقوم بتنفيذ حملات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق بناء على توجيهات مباشرة من رئيس قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل صادق بتكثيف الحملات الرقابية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها إلى جانب مخالفة وغلق أي مخالف للوائح وأنظمة البلدية.

من جانبه، ذكر رئيس قسم إزالة المخالفات بالتكليف بمحافظة العاصمة أحمد المطيري بقيام مفتشي النوبات الثلاثة بالقسم على التفتيش بصفة دورية في كل المناطق التابعة للمحافظة لرصد اي مخالفة والعمل على تطبيق اللوائح والأنظمة على المخازن المخالفة للاشتراطات الصحية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدا على عدم التهاون في صحة وسلامة المستهلكين.



وأضاف المطيري ان النوبة ب قامت بتنفيذ عدة حملات ميدانية مستمرة على مدار الساعة على بعض مناطق المحافظة لرصد المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين إلى جانب القيام بمصادرة المواد الغذائية الفاسدة قبل توزيعها على الاسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية.

وأشار المطيري الى ان الحملات التفتيشية أسفرت عن مصادرة وإتلاف 2 طن و250 كغم من المواد الغذائية الفاسدة إلى جانب تحرير 176 مخالفة منها 60 مخالفة تخص الاغذية حيث تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا، و116 مخالفة إعلان، بالإضافة إلى تحرير قرار إتلاف وقد تم إتلاف الكمية.