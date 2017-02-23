إعداد: بداح العنزي

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اعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي ينفذها قسم إزالة المخالفات بالعاصمة.

وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات م.عبدالله جابر عن قيام مفتشي النوبة ب بعدة حملات ميدانية على مناطق الشويخ الصناعية والمباركية وجابر الاحمد خلال الفترتين الصباحية والمسائية التي أسفرت عن تحرير 80 مخالفة اشتملت على 24 مخالفة أغذية و56 مخالفة اعلانات الى جانب مصادرة وإتلاف 5 كجم من المواد الغذائية بالاضافة إلى غلق مخزن، لافتا إلى أنه تم توجيه 4 إنذارات لعقارات مخالفة قانون البناء.

وأكد جابر ان مفتشي القسم سيقومون بتكثيف الحملات لرصد اي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.



وقد شارك في الحملات كل من رئيس قسم إزالة المخالفات م. عبدالله جابر ومشرف النوبة ب علي مراد والمفتشين أحمد المطيري، فهد المشعان، عيسى القطان، فهد الحيان، مصطفى النجار، احمد الشريكة، محمد الناصر النجار، احمد الشريكة، محمد الناصر.