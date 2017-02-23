إعداد: بداح العنزي



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كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن التقرير السنوي لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الأحمدي لسنة 2016 من حيث الإجمالي العام للمعاملات الخاصة بالبناء والهدم والترميم والإضافة والتجديد، حيث بلغ إجمالي المعاملات 11191 معاملة.

وفي هذا السياق صرح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. سعود الدبوس بأن فرع بلدية محافظة الأحمدي يقوم بتخليص المعاملات وفقا لمعايير وأنظمة وقوانين البلدية وأن الإدارة تسعى إلى تمكين المواطنين لاستكمال إجراءات المعاملة من خلال تقديم خدمة افضل ووقت اقل.



وأضاف الدبوس ان اجمالي المعاملات التي تخص السكن الخاص بلغ 8833 معاملة وللسكن الاستثماري 2229 معاملة ولقسائم التجاري 108 معاملات وقسائم الصناعي 21 معاملة.

وأشار الدبوس إلى أن الادارة في عامها المنصرم ستزيد من كفاءة أداء العمل لتكون بذلك قد حققت الهدف المرجو منه وهو خدمة المواطنين في حال وجود أي عقبات أو تعطيل.