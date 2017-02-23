إعداد: بداح العنزي
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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن الاحصائية السنوية لإدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة عن إنجاز 2979 معاملة وتحصيل رسوم اجماليها 16.844 دينارا.
وفي هذا السياق اوضح مدير ادارة التراخيص الهندسية نزار العواد أن المعاملات بلغ عددها 2979 معاملة، واشتملت على 677 ترخيص بناء جديد برسوم بلغت 4245 دينارا، و1926 ترخيص تعديل واضافة برسوم بلغت 9980 دينارا، و255 ترخيص هدم برسوم بلغت 2250 دينارا، و55 ترخيص ترميم برسوم بلغت 275 دينارا، و52 ترخيص زراعة برسوم بلغت 52 دينارا و14 ترخيص مظلة برسوم بلغت 14 دينارا.