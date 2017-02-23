إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة ممثلة في مراقبة النظافة العامة بحملة على محلات الألعاب للتأكد من حصولها على ترخيص استغلال مساحة من قبل البلدية والتي ترأسها مراقب عام النظافة جمال الفضلي وجاءت بناء على تعليمات مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار ومدير إدارة النظافة العامة مشعل العازمي.

وأوضح الفضلي أن الحملة التي نفذها مركز شرق أسفرت عن تحرير 15 مخالفة اشتملت على 5 مخالفات تراخيص منتهية و10 مخالفات استغلال مساحة قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.