إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بمحافظة مبارك الكبير بحملة تفتيشية على المحلات والمصانع في منطقة صبحان ومنطقة صباح السالم، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات.

وأكد رئيس فريق طوارئ مبارك الكبير ناصر الهاجري أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 مخالفات تنوعت ما بين انتهاء مدة الإعلان وإقامة إعلان قبل الحصول على الموافقة من البلدية والعمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية وعدم وضع رقم طوارئ البلدية في مكان بارز إلى جانب فتح محل برخصة تجارية منتهية.

وشارك في الحملة كل من رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري ومشرف نوبة ج ومساعد مشرف نوبة ج وعلي العجمي والمفتش فهد العازمي.