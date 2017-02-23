كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن تحقيق العديد من الإنجازات إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير لعام 2016 والتي أسفرت عن التفتيش على 4578 محلا وإزالة 12848 إعلان مخالف من الشوارع والميادين، وتحصيل رسوم بلغ إجماليها 137790 د.ك .

ومن جانبه أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني، أن الإدارة بمراقبتيها ( الأغذية والأسواق – المحلات والإعلانات وقسم متابعة المخالفات) قامت برفع وإزالة 12848 إعلاناً من الشوارع والميادين إلى جانب مصادرة وإتلاف 3160 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافــــة إلى الكشف علــــــــى 4578 محـــلا وتحرير 2327 مخالفة ، فيما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة 8627 عينة ، وبلغ إجمالي الشهادات التي تم تصديرها 13250 شهادة ، بالإضافة 236 اشتراطات صحية أعطيت للمحلات ، بالإضافة إلى إصدار 16 طلب إتلاف ، و507 طلب نتيجة فحص مختبر ، و 6 تصاريح إعادة التعبئة ، بالإضافة إلى 6 محلات تم غلقها غلقا إداريا ، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم الصلح فيها 27 .

وأضاف العدواني بأن إجمالي الرسوم المحصلة من الإدارة بلغ إجماليها 137970 د.ك.