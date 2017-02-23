أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بحملات ميدانية متعددة.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي، عن قيام النوبة (أ) بعدة حملات انقسمت إلى ثلاث محاور اشتملت على المحور الأول التفيش على الأغذية والتي ترأسها رئيس الفريق زيد العنزي والمفتش حسن صالح وتم مصادرة وإتلاف 250 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية المحددة من على عبواتها منها حليب أطفال بأحد الجمعيات التعاونية، فيما المحور الثاني اشتمل رفع الإعلانات المخالفة برئاسة عضو فريق فلاح القحطاني والتي أسفرت عن رفع 54 اعلانا منها 9 إعلانات كبيرة و45 إعلانا كرتونيا متفاوت الأحجام بمناطق الصليبخات، الدوحه ،مدينة جابر الأحمد، فيما اشتملت المحور الثالث التفتيش على المحلات وفق لائحة الإعلانات والمحلات المقلقة للراحة برئاسة رئيس النوبة (أ) يوسف جرخي و المفتشين عبدالله الهلال و ابراهيم الحشاش والتي أسفرت عن تحرير 11 مخالفة إعلانات ومحلات.

كما ناشد العنزي رؤساء إدارة الجمعيات التعاونية التأكد من صلاحية المواد الغذائية التي بحوزتهم وفي حال انتهاء صلاحية المادة الغذائية لديهم يرجي تسليمها على الفور للبلدية حتى تقوم بإتلافها.