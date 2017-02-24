كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير لعام 2016 والتي أسفرت عن التفتيش على 4578 محلا وإزالة 12848 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين وتحصيل رسوم بلغ إجماليها 137790 د.ك.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني ان الإدارة بمراقبتيها (الأغذية والأسواق - المحلات والإعلانات وقسم متابعة المخالفات) قامت برفع وإزالة 12848 إعلانا من الشوارع والميادين إلى جانب مصادرة وإتلاف 3160 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى الكشف على 4578 محلا وتحرير 2327 مخالفة، فيما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة 8627 عينة، فيما بلغ إجمالي الشهادات التي تم تصديرها 13250 شهادة، بالإضافة 236 اشتراطات صحية أعطيت للمحلات، بالإضافة إلى إصدار 16 طلب إتلاف، و507 طلبات نتيجة فحص مختبر، و6 تصريحات إعادة التعبئة، بالإضافة إلى 6 محلات تم اغلاقها اغلاقا إداريا، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم الصلح فيها 27.

وأضاف العدواني ان إجمالي الرسوم المحصلة من الإدارة بلغ إجماليها 137970 د.ك.