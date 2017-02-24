أعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بحملات ميدانية متعددة.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي عن قيام النوبة (أ) بعدة حملات انقسمت الى ثلاثة محاور، اشتمل المحور الأول على التفتيش على الاغذية والتي ترأسها رئيس الفريق زيد العنزي والمفتش حسن صالح وتمت مصادرة وإتلاف 250 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية المحددة على عبواتها منها حليب أطفال بإحدى الجمعيات التعاونية، فيما اشتمل المحور الثاني على رفع الإعلانات المخالفة برئاسة عضو فريق فلاح القحطاني والتي أسفرت عن رفع 54 اعلانا منها 9 إعلانات كبيرة و45 إعلانا كرتونيا متفاوت الأحجام بمناطق الصليبخات، الدوحة، مدينة جابر الأحمد، فيما اشتمل المحور الثالث على التفتيش على المحلات وفق لائحة الإعلانات والمحلات المقلقة للراحة برئاسة رئيس النوبة (أ) يوسف جرخي والمفتشين عبدالله الهلال وابراهيم الحشاش والتي أسفرت عن تحرير 11 مخالفة اعلانات ومحلات.

كما ناشد العنزي رؤساء إدارة الجمعيات التعاونية التأكد من صلاحية المواد الغذائية التي بحوزتهم وفي حال انتهاء صلاحية المادة الغذائية لديهم يرجى تسليمها على الفور للبلدية حتى تقوم بإتلافها.