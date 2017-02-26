إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن استمرارية ثلاثة إدارات تابعة لفرع بلدية محافظة الجهراء، تمثلت بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وادارة تراخيص الخدمات البلدية وفريق الطوارئ بحملة مكثفة على مصانع كبار المقاولين في منطقة أمغرة، وقد اسفرت عن تحرير (4) مخالفات اعلان و(5) تنبيهات تشوين، ورفع (34) دربا من الانقاض ورفع (40) سيارة مهملة، وتمت تسوية الاراضي.

وأكد مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي أن تلك الحملة تأتي بصفة دورية ومكثفة على جميع مصانع المحافظة، وذلك لفرض هيبة القانون، واشتملت الحملة على (25) عامل نظافة و(4) نسافات و(2) جرافات.

وشارك في الحملة كل من م.محمد العرادي مدير محافظة الجهراء، علي القويضي رئيس فريق الطوارئ، فهد القريفة مدير إدارة النظافة العامة، فيصل العتيبي مراقب النظافة واشغالات الطرق، عبدالله الشمري مدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية.

ودعت ادارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الى الاتصال على الخط الساخن (1844448) او عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun @ في حال وجود اي شكوى تتعلق بالعمل البلدي، لافتة إياهم إلى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية.