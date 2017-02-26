إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تنفيذ مركز الري للأغذية التابع لمراقبة الأغذية والاسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة عدة حملات ميدانية على المخازن الموجودة في منطقة الري للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين والمقيمين.

وأشارت الإدارة إلى ان الحملة التي ترأسها مشرف مركز الري علي رابح الرشيدي والمفتشون أحمد ثنيان البدي، عبدالله غلوم البلوشي، عبدالعزيز عبدالله العلي ومن إدارة العلاقات العامة محمد عبد الشافي اسفرت عن مصادرة وإتلاف نصف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب تحرير عدد(6) مخالفات اشتملت على تداول الاغذية مع عدم توفير الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في اماكن تداول الأغذية وقرارات اتلاف.

كما دعت الإدارة أصحاب شركات الأغذية وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية الى الكشف والتأكد من تواريخ صلاحية وانتهاء المواد الغذائية التي بحوزتهم بصفة دورية، داعية إياهم للتوجه على الفور لمركز البلدية التابعة لهم في حال وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية لديهم بالمخازن وتسليمها للبلدية حتى يتسنى لهم القيام بإتلافها قبل استكشافها من قبل مفتشي البلدية مما يعرضهم للمساءلة القانونية وغلق مخازنهم.