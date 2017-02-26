إعداد: بداح العنزي

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صرح مدير إدارة الخدمات العامة ببلدية الكويت مطلق الراجحي بأن عدد الشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور عبر شركة VIVA وعمليات وزارة الداخلية لوجود عطل بالخط المباشر (139) خلال شهر يناير الماضي قد بلغ (60) شكوى وقد تم تحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات وشملت مجالات النظافة العامة (شكاوى وجود مخلفات قمامة، عدم كنس الشوارع، وجود قمامة أثاث مستعمل، أشجار أمام المنازل والساحات والمطاعم، شكاوى رمي دفان وأنقاض يعيق الطريق، شكاوى سقوط (لوحات إعلانية وشبرات إعلانية تعيق الطريق) وشكاوى تعد على أملاك الدولة وشكاوى طفح المجاري، وشكاوى سيارات، طراريد، شاليهات مهملة، شكاوى أغذية فاسدة وباعة متجولين، ممارسة حرفة متجول، بيع مواد غذائية، جزار متجول وشكاوى عزاب، شكاوى حيوانات ضالة، ميتة، نافقة، فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام البلدية المختلفة.

وأشار إلى أن أعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظتي الأحمدي والجهراء، حيث تساووا في عدد الشكاوى التي تم تحويلها لهم مسجلين عدد (13) شكوى لكل محافظة، وتلتهما محافظة العاصمة في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها إليها (11) شكاوى، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة محافظة الفروانية مسجلة (10) شكاوى.

ولفت إلى أن محافظة حولي سجلت المرتبة الرابعة، حيث بلغ اجمالي الشكاوى المحولة إليها (7) شكاوى، مشيرا إلى أن محافظة مبارك الكبير جاءت بالمرتبة الاخيرة وذلك بعد تحويل عدد (6) شكاوى لها.

وذكر الراجحي أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي وتتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات.