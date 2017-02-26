كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الإحصائية السنوية لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة ان إجمالي مبلغ تحصيل المخالفات والرسوم هي 405298 دينارا، وإزالة درب نفايات عدد 81147 دربا خلال عام 2016.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي ان الإدارة قامت بإصدار وتجديد 616 رخصة استغلال مساحة، وإصدار وتجديد 250 رخصة لمطاعم ومقاه، و55 رخصة لمحل ألعاب أطفال، و45 ترخيصا لمحل أوان منزلية، و129 ترخيصا لمحلات بيع مواد البناء، و101 ترخيص لأعمال موقتة، و4 رخص لمحل قوارب ودرجات هوائية، و29 رخصة لمكاتب بيع وتأجير السيارات، ورخصتين لمكتبات القرطاسية، ورخصة لبنشر كهربائي.



وأشار إلى ان عدد الملصقات التي تم وضعها على السيارات والمنشآت المخالفة بلغ 20349 ملصقا، ورفع 2761 سيارة مخالفة تضمنت 2648 سيارة مهملة، و102 سيارة سكراب، و11 سيارة معروضة للبيع، إلى جانب الإفراج عن 1115 سيارة.



وبين العازمي ان عدد دروب النفايات التي تم رفعها من قبل البلدية بلغ 81147 دربا، تضمنت 23941 دربا من النفايات، و25292 دربا من نفايات البلدية، و31914 دربا من النفايات الإنشائية.



وأوضح ان عدد الإنذارات والتعهدات التي تم تحريرها بلغ 2655 إنذارا و2395 تعهدا إلى جانب تحرير 1963 مخالفة، اشتملت على 808 مخالفات نظافة عامة، و65 مخالفة إشغالات الطرق، و1090 تم إرسالها إلى الإدارة القانونية، لافتا إلى ان مجموع عدد الإيرادات بلغ 405298 دينارا وتضمنت 65216 دينارا للمخالفات و340082 دينارا للرسوم إلى جانب 37500 دينار للتأمين.