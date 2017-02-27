إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل حملات النظافة التي تنفذها مراقبة النظافة العامة التابعة لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة، حيث قامت مراقبة النظافة العامة بتنظيف أسواق المباركية التي أسفرت عن رفع 10 أطنان من مخلفات المطاعم وتبديل 300 كيس قمامة.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالعاصمة مشعل العازمي أن الحملات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بتكثيف الحملات لرفع مستوى النظافة، مشيرا إلى أن الحملات التي تقوم بها مراقبة النظافة ستستمر وتشمل كافة المناطق التي تقع تحت مسؤولية محافظة العاصمة حفاظا على المنظر العام والوجه الحضاري التي يشرف عليها مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار.

وبدوره أكد مراقب عام النظافة جمال الفضلي انه تم رفع حمولة 10 أطنان مخالفات المطاعم بمنطقة المباركية وتبديل 300 كيس مخصصة للقمامة إلى جانب كنس الشوارع حيث تم تخصيص عدد من الآليات تضمنت 25 ماكينة شفط خلال الفترتين الصباحية والمسائية منها 4 خصصت لسوق المباركية فيما تم توزيع الباقي على مناطق شرق، المرقاب والقبلة.

وأضاف الفضلي أن مراكز النظافة بالمراقبة قاموا بعدة حملات نظافة أسفرت عن رفع 600 كيس قمامة اشتملت على 200 كيس من جزيرة عوهة و200 كيس من جزيرة مسكان و200 كيس من الجسور وطرق المشاة بعد تنظيفها وغسيلها، وتحرير7 مخالفات بائع متجول مقابل سوق الجمعة بالإضافة إلى رفع وإزالة 5 سيارات مهملة و6 طراريد وإرسالهم لموقع حجز البلدية.​