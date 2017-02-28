إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير منها رفع 3831 دربا من المخلفات وتحصيل 43410 دنانير رسوما إلى جانب رفع وإزالة 2191 إعلانا من الشوارع والميادين خلال شهر يناير الماضي.

وأوضحت مديرة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.سامية العنزي عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية برفع وإزالة 1826 إعلانا من الشوارع والميادين إلى جانب مصادرة وإتلاف 132 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى الكشف على 352 محلا وتحرير 76 مخالفة، فيما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة 862 عينة، فيما بلغ إجمالي الشهادات التي تم تصديرها 1176 شهادة، و560 طلب نتيجة فحص مختبر، بالإضافة إلى غلق 3 محلات ومخالفة 29 محلا، و70 محلا أعطيت لهم مخالفة اشتراطات صحية.

وذكرت العنزي أن فريق الطوارئ بالمحافظة قام برفع 365 إعلانا من مختلف الأحجام وتحرير 43 مخالفة، إلى جانب توجيه 95 إنذار تعد على أملاك الدولة، إلى جانب مصادرة وإتلاف 1578 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و15 محضر وإنذار سلامة، 10 مخالفات تشغيل عمال بدون الحصول على شهادة صحية، 9 مخالفات للعمل قبل الحصول على شهادة صحية، 3 مخالفات فتح محل بدون ترخيص وإضافة إعلان من دون ترخيص، 4 مخالفات لفتح محل بترخيص صحي منته وفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، 6 مخالفات انتهاء ترخيص إعلان.

وكشفت أن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد 385 ترخيصا برسوم بلغ إجماليها 14738 دينارا من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات، حيث قامت مراقبة التراخيص الصحية بإصدار 38 ترخيصا صحيا جديدا، تجديد 20 ترخيصا صحيا، إصدار 23 ترخيصا جديدا لمركبات نقل مواد غذائية، وتجديد 159 ترخيصا لمركبة نقل مواد غذائية.