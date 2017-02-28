إعداد: بداح العنزي
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يعقد مؤتمر الكويت التاسع لادارة النفايات خلال الفترة من 25 الى 26 ابريل المقبل تحت شعار «تحويل النفايات الى طاقة».
ووجه المدير التنفيذي للمؤتمر الدعوة الى المجلس البلدي وقال: يسرنا دعوتكم للمشاركة في الدورة التاسعة لمؤتمر الكويت التاسع لادارة النفايات، والمقام تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد، ويرأس اللجنة العلمية البروفيسور فيصل الشريفي عميد كلية العلوم ومستشار لجنة شؤون البيئة في مجلس الامة السابق بفندق راديسون بلو ـ قاعة الهاشمي ـ دولة الكويت.
وتابع: توصلت التقديرات الاحصائية الاخيرة الى ان حجم انتاج النفايات في الخليج العربي يزيد على 120 مليون طن يتم انتاجها سنويا.