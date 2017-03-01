مدير البلدية: المشروع يبدأ من إشارة «البشر» على طول كيلومتر وتم الانتهاء من جميع الموافقات لتنفيذه

الجهيم: إحياء شارع سالم المبارك بمنزلة تحد وهو متنفس عام للكويت

بداح العنزي

[email protected]

عقد محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف اجتماع عمل موسع مع مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، بحضور كل من المهندس في قطاع المشاريع الخاصة وإدارة المخطط الهيكلي للدولة في بلدية الكويت فيصل الجهيم ونائب المدير العام لقطاع المشاريع في بلدية الكويت نادية الشريدة ومدير إدارة التنظيم العمراني منال العصفور، وحضور كل من مدير مكتب المحافظ العقيد خالد النجار ومساعد مدير مكتبه الرائد حمد العامر ومستشار المحافظ اللواء م.خالد الفارس وذلك في ديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع خطة العمل لتطوير شارع سالم المبارك، والمدة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع وتقديم عدد من المقترحات العامة للبدء في التنفيذ، فضلا عن أهم الأمور التي تخص المحافظة من مشاريع وتطوير للبنية التحتية، وسبل تلافي المشاكل التي تعاني منها المحافظة وبالأخص في منطقتي السالمية وحولي، وتطرق المجتمعون إلى عدد من الأفكار التطويرية والمشاريع الحيوية في المحافظة.

وأكد النواف خلال الاجتماع على أهمية مشروع سالم المبارك المسمى بـ«برايح سالم» الذي تبنته المحافظة لما لهذا المشروع من أهمية بتحويل شارع سالم المبارك إلى متنفس سياحي على غرار سوق المباركية، ويحمل في طياته العديد من الجوانب الإيجابية أهمها المساهمة بإضافة جمالية إلى هذه المنطقة، بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي والتجاري وتوفير فرص عمل للشباب الكويتيين علاوة على الانتعاش البيئي من خلال منع دخول السيارات للشارع.

وأضاف ان هذا المشروع يأتي ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تسعى المحافظة بالتنسيق مع «البلدية» لتنفيذها على أرض الواقع والتي تعمل على توفير أرقى خدمات البنية التحتية، والإسهام في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، وتلبية متطلبات المواطنين، مشددا على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للبدء بتنفيذ هذا المشروع الحيوي، مبديا استعداده لتسخير كل الجهود والإمكانات حتى الانتهاء من المشروع بأسرع وقت.

وشكر النواف كلا من مدير عام البلدية وجميع العاملين فيها على جهودهم المبذولة في تذليل العقبات، والتعاون المثمر مع جميع قطاعات الدولة بشكل عام ومحافظة حولي بشكل خاص لتنفيذ المشروعات التي من شأنها تيسير الأمور على المواطنين وتحقيق متطلباتهم.

ومن جهته، أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان بلدية الكويت تولي اهتماما خاصا لمشروع تطوير سالم المبارك والذي يعد من المشروعات الحيوية الكبرى ويحمل العديد من الانعكاسات الإيجابية على مستوى الدولة بشكل عام ومحافظة حولي بشكل خاص، وتسهم في تطوير الخدمات المقدمة في المحافظة إذا ما تم تطبيقها وفق الرؤية المطروحة، مؤكدا ان تواريخ انجاز المشاريع واضحة ومحددة.

وذكر المنفوحي ان المشروع عبارة عن شارع طوله يقرب من كيلومتر واحد ابتداء من إشارة «البشر»، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الموافقات الحكومية المتعلقة بالمشروع، وجار العمل على التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وبدوره، أكد م.فيصل الجهيم، ان هذا المشروع سيكون محطا للأنظار المحلية والعالمية، مضيفا ان المشروع عبارة عن متنفس عام في الكويت خصوصا انها تفتقر للاماكن المفتوحة، مشيرا إلى ان المشاريع المفتوحة مثل حديقة الشهيد وسوق المباركية أثبتت نجاحها.

وأفاد بأن إعادة إحياء شارع سالم المبارك ستكون بمنزلة «تحد» لأنه سيتم منع دخول السيارات للشارع وسيتم تخصيصه للمشاة فقط وإنعاش الأسواق المحيطة به، موضحا انه تم الانتهاء من مرحلة الرؤية للمشروع والآن العمل جار في مرحلة التصميم التفصيلي الذي سيشمل عددا من مواقف السيارات التي ستعوض المواقف المزالة. الجدير بالذكر ان الاجتماع تطرق إلى مشروع تطوير مواقف الحافلات بالمحافظة، التي تواكب الطبيعة البيئية والمناخ، حيث أفاد المحافظ بأنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، وبمتابعة المحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية (المواصلات) و(النقل العام)، وكلف المحافظ عددا من موظفي المحافظة للتنسيق مع «البلدية» لاتخاذ القياسات وعمل التصاميم الخاصة بمشروع تطوير مواقف المحافظة.