بداح العنزي

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قدم عضو المجلس البلدي يوسف الغريب اقتراحا بتخطيط مواقف السيارات في صالة سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي للمناسبات بمنطقة سلوى.

وقال الغريب في اقتراحه: تفتقد مواقف السيارات الواقعة خارج صالة سمو الشيخ سالم العلي للمناسبات في منطقة سلوى، إلى التنظيم من حيث الوقوف الصحيح للسيارات بسبب عدم وجود تخطيط بالأصباغ ذات اللون الأبيض والتي تلزم قائدي المركبات الوقوف الصحيح في مواقف السيارات للصالة.

كما أن الصالة تعد الصالة الرئيسية للمناسبات في المنطقة ومن الضروري الوقوف على تنظيمها من الخارج، وأتمنى السرعة في تنظيم المواقف، لاسيما أن الأمر لا يحتاج إلى جهد كبير وتكاليف مالية عالية.

لذا أتقدم بالاقتراح الآتي: تخطيط مواقف السيارات التابعة لصالة سمو الشيخ سالم العلي للمناسبات في منطقة سلوى.