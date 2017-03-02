توفير سيارة كهربائية لكبار السن للعزاء بمقبرة الصليبخات

إعداد: بداح العنزي

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رفضت البلدية إضافة اي نشاط تجاري جديد في المناطق الحرفية.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في رده على اقتراح العضو فهد الصانع، بشأن إضافة نشاط العصير والمرطبات الى الانشطة المعتمدة في المناطق الحرفية والصناعية.

انه وبعد دراسة النشاط المطلوب نرى عدم الموافقة على اضافة نشاط تجاري جديد في المناطق الحرفية، حيث ان المنطقة مخصصة للاستعمال الحرفي وليس التجاري، علما ان المجلس البلدي قد قام بإضافة عدد 27 نشاطا تجاريا.

تنويه: ان احكام نص المادة 18 من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي من القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن بلدية الكويت قد نصت على انه «تقـــدم اقتراحــات الاعضــاء، وتسلــم الى الامانــة العامة للعمـــل على ادراجها بجدول اعمال الجلســات.. إلـخ»، وقد تبين قيـــامكم بمخاطبة وزير الدولة لشـــؤون البلدية مباشـــرة، وذلك لرفــع تقريـر عن الاقتراح المذكور اعلاه، دون ادراج الاقتراح المقدم في احد محاضر المجلس البلدي.

من جانب آخر، أوضح م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو فهد الصانع بشأن اضافة أنشطة جديدة لجدول الانشطة التجارية التي يمنح لها تراخيص صحية من قبل البلدية لتشمل انشطة العاب تسلية الاطفال والعاب تسلية الكبار والعاب الانترنت كافيه وتأجير الملاعب بهدف سد الفراغ التشريعي لها من قبل البلدية بأن كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية اشار الى صدور قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 بتاريخ 16/6/2013، وبعد صدور مرسوم تعيين مجلس ادارتها الصادر بتاريخ 4/3/2015 اصبح اي تعديل يخص اللوائح المتعلقة بالاغذية واي مواضيع اخرى تخص الغذاء والتغذية من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والتغذية وان الهيئة ترى ان تكون مناقشة تلك المواضيع والتعديل على لوائحها المختلفة من خلال قنواتها القانونية وفقا لقانون انشائها.

كما اشـــار كتــاب الامين العام لمجلس الوزراء في 12/7/2016 الى نقل اختصاصات الاغذية والتغذيــة ووحداتهــــا التنظيميـة والادارية من الجهات الحكومية المعنية حاليا الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية وفقا للمواعيد المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 908/أولا ـ أ، ثانيا، علما انه وبصدور القانون رقم 33/2016 سيتم اصدار اللوائح البلدية التي تنظم مثل هذه الامور طبقا لنص المادة 22 وبإمكان المجلس البلدي تضمين هذه الاقتراحات للائحة الجديدة التي سيتم اصدارها في حينه.

من جهة اخرى، رد المنفوحي على اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن تخصيص حافلات صغيرة او سيارات كهربائية لنقل المواطنين الى قاعات تلقي العزاء وذلك لوجود كبير السن والعاجز والمريض منهم يصعب السير عليهم لمسافات طويلة، بأن بلدية الكويت متمثلة في ادارة شؤون الجنائز وبحكم طبيعة عملها وتعاملها المباشر مع الجمهور، فإن الادارة والمراكز التابعة لها تسخر كل امكانياتها وطاقمها لاحتواء المصاب الجلل الذي وقع بفقدانه احد افراد اسرته او اقاربه او اصدقائه، ونعمل جاهدين على توفير كل السبل لارضاء المواطنين من اهل الجنائز او المعزين.

وقد عملت البلدية على توفير المواقف حول صالات العزاء في كل مقبرة ووضعت اللوائح الارشادية، كما قامت بعمل مظلات وتم تقسيم المظلات بأرقام واحرف لسهولة الاستدلال على السيارات، ووفرت مواقف للمعاقين وكبار السن ملاصقة لصالة العزاء ووضعت اللوحات الخاصة بهم على مواقفهم المخصصة، كما وفرت كراسي خاصة للمعاقين وتم توزيعها على كل ابواب صالة العزاء.

ولا يخفى عليكم وعلى الكثير من مرتادي مقبرة الصليبخات ما وفرته البلدية من سيارة كهربائية (غولف) منذ العام 2014 لنقل كبار السن والمعاقين من صالة العزاء الى المدفن وبالعكس، ونقل بعض الحالات من صالات العزاء الى مواقف السيارات.